«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью, «Метц» обыграл «Ланс»

Сегодня, 16 сентября, состоялись два матча 5-го тура французской Лиги 1. В первой игре встречались «Ренн» и «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. Стартовый свисток прозвучал 18:00 мск. Итоговый счёт — 2:2.

«Лилль» вышел вперёд на 33-й минуте матча благодаря голу центрального защитника Лени Йоро. Во второй половине встречи, на 62-й минуте ещё один игрок линии обороны гостей Бафоде Диаките увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Но хозяева смогли отыграться и спасти ничью. Сначала отличился Лоранс Ассиньон, а на 89-й минуте последний гол в матче забил Ибрахим Салах.

После этой ничьей «Лилль» с восемью очками расположился на шестом месте. «Ренн» идёт на седьмом месте, имея на одно очко меньше.

Во второй встрече сегодняшнего дня встречались «Ланс» и «Метц». Гости одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч в активе шведского нападающего Йоэля Асоро.

«Метц» набрал восемь очков и поднялся на пятую позицию, а «Ланс» — 17-й, с одним очком.