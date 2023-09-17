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«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью, «Метц» обыграл «Ланс»

«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью, «Метц» обыграл «Ланс»
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Сегодня, 16 сентября, состоялись два матча 5-го тура французской Лиги 1. В первой игре встречались «Ренн» и «Лилль». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, Франция. Стартовый свисток прозвучал 18:00 мск. Итоговый счёт — 2:2.

«Лилль» вышел вперёд на 33-й минуте матча благодаря голу центрального защитника Лени Йоро. Во второй половине встречи, на 62-й минуте ещё один игрок линии обороны гостей Бафоде Диаките увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Но хозяева смогли отыграться и спасти ничью. Сначала отличился Лоранс Ассиньон, а на 89-й минуте последний гол в матче забил Ибрахим Салах.

После этой ничьей «Лилль» с восемью очками расположился на шестом месте. «Ренн» идёт на седьмом месте, имея на одно очко меньше.

Франция - Лига 1 . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Йоро – 33'     0:2 Диаките – 62'     1:2 Ассиньон – 74'     2:2 Салах – 89'    

Во второй встрече сегодняшнего дня встречались «Ланс» и «Метц». Гости одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч в активе шведского нападающего Йоэля Асоро.

«Метц» набрал восемь очков и поднялся на пятую позицию, а «Ланс» — 17-й, с одним очком.

Франция - Лига 1 . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 1
Метц
Метц
0:1 Асоро – 37'    
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