Нобоа: по такой игре и с такой командой, как «Спартак», ничья была бы для нас как три очка

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Как оценю матч со «Спартаком»? У нас нет удачи. В последние минуты мы оборонялись очень хорошо. А вот с атакующими действиями у нас большие проблемы. Такова реальность. Считаю, что по такой игре и с такой командой, как «Спартак», ничья была бы для нас как три очка. Но проиграли на последних минутах.

Где потеряли удачу? Не знаю. Этот сезон получается тяжёлым для нас. В матчах мы зачастую пропускаем на последних минутах. Плюс не забивали даже с пенальти. Надо на тренировках работать над этим», — приводит слова Нобоа «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.