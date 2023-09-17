Защитник «Спартака» Маслов: нам было сложно в игре с «Сочи», мяч никак не шёл в ворота

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о победе над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы очень рады этой победе. Посмотрим, что будет дальше. Нам действительно было сложно. Соперник отдал все силы, а у нас мяч просто не шёл в ворота. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать.
Почему пошли проблемы с реализацией? Возможно, мы просто поняли, что не был соблюдён баланс и на тренировках был крен в сторону атаки. Сейчас стало больше баланса, и, наверное, поэтому стало тяжелее в атаке», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.
- 17 сентября 2023
-
01:36
-
01:26
-
01:16
-
00:59
-
00:45
-
00:44
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 16 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:38
-
23:29
-
23:28
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:25