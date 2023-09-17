Защитник «Спартака» Маслов: нам было сложно в игре с «Сочи», мяч никак не шёл в ворота

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о победе над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы очень рады этой победе. Посмотрим, что будет дальше. Нам действительно было сложно. Соперник отдал все силы, а у нас мяч просто не шёл в ворота. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать.

Почему пошли проблемы с реализацией? Возможно, мы просто поняли, что не был соблюдён баланс и на тренировках был крен в сторону атаки. Сейчас стало больше баланса, и, наверное, поэтому стало тяжелее в атаке», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.