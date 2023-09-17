Александр Мостовой: ощущение, что в штабе «Спартака» не все понимают в футболе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Как я уже говорил, у «Спартака» было преимущество домашнего поля. Вообще странно, обычно в таких случаях играют на нейтральном стадионе. Игроки «Спартака» были фаворитами, но я удивлён, что они так мучились. Вообще логичным результатом была бы ничья. Всё-таки это несправедливо, что игрок «Сочи» получил травму и команда играла в меньшинстве. После этого «Спартак» навалился и смог затолкать мяч в ворота. Проблем у команды ещё уйма. По составу в том числе.

Эта победа немного скрывает все недостатки. Все запомнят, что они выиграли, а про плохой первый тайм и про травму игрока «Сочи» в конце — нет. Остаётся результат. Во втором тайме «Спартак» играл посильнее, но это за счёт длинной скамейки. В этом матче всё сыграло на руку «Спартаку». Работы у тренерского штаба ещё много. Складывается ощущение, что там не все понимают в футболе», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».