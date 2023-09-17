Пиоли: это только начало сезона. У «Милана» есть всё, чтобы быть конкурентоспособными

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о разгромном поражении в дерби от «Интера» (1:5).
«Мы пропускали голы в те моменты, когда казалось, что мы сможем вернуть игру в нужное русло. Второй гол был особенно разрушительным, поскольку мы неправильно сделали пас и отдали мяч сопернику.
Обидно проигрывать в дерби, особенно с таким разгромным счётом, но мы были в игре до третьего гола. Временами «Интер», конечно, был умнее и острее нас в решающие моменты. Мы явно можем работать лучше и будем работать над тем, чтобы лучше понимать эти ситуации. Вполне естественно, что в начале сезона с таким количеством изменений у нас могут возникнуть некоторые трудности.
Главное сейчас — подготовиться к Лиге чемпионов. Моя команда зрелая и сможет проанализировать, что пошло не так, чтобы во вторник мы могли добиться большего. Это только начало сезона, и у нас есть всё необходимое, чтобы быть конкурентоспособными», — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.
Во вторник, 19 сентября, «Милан» сыграет с «Ньюкаслом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 19:45 мск.
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