Нобоа: у «Спартака» есть всё для чемпионства — прекрасные болельщики, игроки и тренеры

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, есть ли шансы у московского «Спартака» побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

«Как мне «Спартак» в матче с нами, смогут побороться за первое место, если судить по тому, что увидел? Думаю, сможет. Хорошие игроки и команда в целом. Прекрасные болельщики, хороший тренерский штаб – всё есть для побед», — приводит слова Нобоа «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера, 16 сентября, прошёл матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком и «Сочи». Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0. После результата данного матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.