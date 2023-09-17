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«Ты когда водку пьешь, то закусывай». Соболев вступил в перепалку с фанатом по ходу стрима

«Ты когда водку пьешь, то закусывай». Соболев вступил в перепалку с фанатом по ходу стрима
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев вступил в перепалку с болельщиком во время стрима. Один из фанатов отправил донат в размере 300 рублей, однако добавил оскорбляющее сообщение в адрес футболиста.

«Ты думаешь, что ты меня как‑то задел? Ты когда дома водку пьешь, то закусывай. Иди водки налей еще, может уснёшь. Понятно, либо обиженный по жизни, либо малолетка. 300 рублей направил на благотворительность — вот это молодец. Хоть какая‑то польза», — сказал Соболев в ответ на оскорбление.

После этого этот пользователь скинул ещё 300 рублей, написав сообщение: «Ладно, Саша, извини. Больше не буду. Вот ещё 300 рублей на благотворительность».

«Вот, молодец. Не ошибайся больше так, — ответил Соболев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев принял участие в семи матчах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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