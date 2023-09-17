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Бывший полузащитник «Спартака» Хендрикс перешёл в австралийский клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Хендрикс перешёл в австралийский клуб
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Нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс подписал контракт с австралийским «Уэстерн Сидней Уондерерс» из Эй-Лиги, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний хавбек в 2021-2022 годах провёл 22 матча за московский «Спартак», а затем был отдан в аренду в «Фейеноорд».

В прошлом сезоне Хендрикс выступал за дюссельдорфскую «Фортуну» во второй бундеслиге. На счету полузащитника также есть один матч за сборную Нидерландов.

Хендрикс приедет в Австралию на следующей неделе. В составе «Уэстерн Сидней Уондерерс» также играет бразильский защитник Марсело, наиболее известный по выступлениям за «Лион».

В Эй-Лиге помимо 11 австралийских команд участвует один клуб из Новой Зеландии. Новый сезон турнира стартует 20 октября.

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