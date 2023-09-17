Анри – о карьере Месси в «ПСЖ»: играть в такой команде это головная боль

Бывший футболист сборной Франции Терри Анри высказался о карьере аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Разочарован ли я двумя годами Месси в «ПСЖ»? Нет, я скажу почему. Раньше я говорил, что играть в таком «ПСЖ» это головная боль. Я говорил о структуре, организации. Я знаю, что вы снова будете смеяться, но как можно играть сразу с Месси, Мбаппе и Неймаром?

Когда он играет в сборной Аргентины, там есть структура. Там не три Месси, а только он. Ты помещаешь его в каркас, где он единственный хозяин», — приводит слова Анри RMC Sport.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В летнее трансферное окно он перешёл в «Интер Майами». Отметим, летом команду также покинул нападающий Неймар.

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