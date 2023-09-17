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ФИФА провела жеребьёвку чемпионата мира U-17

ФИФА провела жеребьёвку чемпионата мира U-17
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Состоялась жеребьёвка финальной части юношеского чемпионата мира U-17, который пройдёт с 10 ноября по 2 декабря 2023 года, сообщает официальный сайт ФИФА. В турнире примут участие 24 команды.

Группа A. Индонезия, Эквадор, Панама, Марокко.

Группа B. Испания, Канада, Мали, Узбекистан.

Группа C. Бразилия, Иран, Новая Каледония, Англия.

Группа D. Япония, Польша, Аргентина, Сенегал.

Группа E. Франция, Буркина-Фасо, Республика Корея, США.

Группа F. Мексика, Германия, Венесуэла, Новая Зеландия.

Соревнования примут четыре города Индонезии на острове Ява: Джакарта, Сурабая, Бандунг и Суракарта.

Предыдущий чемпионат мира U-17 в 2019 году выиграла команда Бразилии, обыгравшая в финале Мексику. В матче за третье место на том турнире Франция победила Нидерланды.

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