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Ферран Торрес первым после Месси забил за «Барселону» со штрафного

Ферран Торрес первым после Месси забил за «Барселону» со штрафного
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Нападающий Ферран Торрес забил первый гол «Барселоны» со штрафного с 2021 года, сообщается в «твиттере» OptaJose. Футболист отличился в матче пятого тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:0).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, до этого момента последний гол за «Барселону» со штрафного забивал аргентинский нападающий Лионель Месси.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Торрес принял участие в четырёх матчах, в которых забил три гола.

«Барселона» вышла на первое место турнирной таблицы испанской Примеры, имея 13 очков после пяти игр. Преимущество каталонцев перед мадридским «Реалом», который имеют одну игру в запасе — одно очко. «Бетис» располагается на девятой строчке, набрав семь очков.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Сельтой». Матч состоится 23 сентября.

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