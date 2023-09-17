Почеттино — о критике новичков: они не машины, им нужно смириться с обстоятельствами

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике болельщиками молодых новичков команды.
«Потому что в «Челси» всегда большие ожидания. Когда вы приходите в «Челси» игроком или тренерским штабом, чего ожидают люди? Чтобы побеждать, завоевывать трофеи, выступать и забивать. Конечно, сейчас у нас действительно молодая команда, несколько игроков — большие инвестиции для клуба. Несправедливо говорить: «Хорошо, одна игра, две игры, три игры, он не играет».
Я использую тот же пример: «Реал Мадрид» заплатил 70, 80, 100 миллионов — я не знаю — за одного игрока. Его звали Зинедин Зидан. Он был потрясающим игроком, и через шесть месяцев вы можете спросить фанатов «Реал Мадрид», и они скажут: «Что мы купили?».
И он начал выступать через семь-восемь месяцев. Зинедину Зидану было 26-27 лет — когда вы берете игрока 18, 19, 20, 21 — будьте осторожны. Они не машины, им нужно смириться со всеми обстоятельствами, которые произошли за последние несколько месяцев», — приводит слова Почеттино издание «Vavel».
В это летнее трансферное окно «Челси» подписал 10 футболистов: Коул Палмер («Манчестер Сити», Ише Сэмюэлс-Смит (свободный агент), Джордже Петрович (Нью-Инглэнд Революшн»), Дейвид Вашингтон («Сантос»), Ромео Лавия («Саутгемптон»), «Мойсес Кайседо («Брайтон»), Роберт Санчес («Брайтон»), Аксель Дисаси («Монако»), Лесли Угочувку («Ренн»), Анжело Габриэл («Сантос»), Диегу Морейра («Бенфика»).
После 4 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 14 место с 4 очками (1 победа, 1 ничья и 2 поражения).
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