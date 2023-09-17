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Стало известно, какой клуб заработал больше всего за рекламу на футболках

Испанское издание Marca обнародовало рейтинг клубов, получающих самую большую прибыль от размещения имён спонсоров на футболках. Учитывались как коммерческие партнёры, так и технические спонсоры, поставляющие экипировку.

Лидером по этой статье доходов является мадридский «Реал», зарабатывающий 190 млн евро за сезон.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 190 млн евро (120 млн евро от Adidas, 70 млн евро от Fly Emirates);

2. «Барселона» – 183 млн евро (105 млн от Nike, 70 млн от Spotify, 8 млн от Ambilight TV);

3. «ПСЖ» – 168 млн евро (80 млн от Nike, 70 млн от Qatar Airways, 18 млн от GOAT);

4. «Манчестер Сити» – 167,5 млн евро (76 млн от Puma, 79 млн от Etihad Airways, 12,5 млн от Nexen Tire);

5. «Манчестер Юнайтед» – 159 млн евро (104 млн от Adidas, 55 млн от Team Viewer);

6. «Челси» – 130 млн евро* (70 млн от Nike, 60 млн от Infinite Athlete или Riyadh Air, оформление сделки ожидается);

7. «Арсенал» – 128 млн евро (71 млн от Adidas, 47 млн от Fly Emirates, 10 млн от Visit Rwanda);

8. «Бавария» – 110 млн евро (60 млн от Adidas, 50 млн от Telecom);

9. «Ювентус» – 110 млн евро (55 млн от Adidas, 45 млн от Jeep, 10 млн от CyGames);

10. «Ливерпуль» – 91 млн евро (35 млн от Nike, 47 млн от Standard Chartered, 9 млн от Expedia).

* «Челси» начал сезон без титульного спонсора.