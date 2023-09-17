Маттейс де Лигт: я не так много играю – это ужасно

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт после матча с «Байером» (2:2) пожаловался на количество игрового времени в сезоне.

«Что я могу сказать по этому поводу? Я не так много играл в последних четырёх матчах. Это ужасно и, конечно, неприятно. Конечно, я всегда хочу играть», – приводит слова защитника Sky Sports.

Также Маттейс на вопрос о том, сообщил ли ему главный тренер Томас Тухель о статусе третьего защитника, ответил: «Нет, он такого не говорил».

Ранее сообщалось, что Томас Тухель недоволен уровнем игры, который демонстрирует нидерландский защитник

Напомним, в нынешнем сезоне Бундеслиги нидерландский защитник принял участие в четырёх матчах, в которых в общей сложности провёл на поле 40 минут. Де Лигт перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2022 году. По информации СМИ, мюнхенский клуб заплатил за футболиста € 67 млн.