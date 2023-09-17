Президент правления «Динамо» Загреб: сделаем всё возможное для возвращения Модрича

Влатка Перас, являющаяся президентом правления загребского «Динамо», рассказала, насколько реально, что полузащитник «Реала» Лука Модрич завершит карьеру в хорватском клубе.

«У него последний год контракта, зимой я буду с ним контактировать. Как «Динамо» может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что я с ним постоянно общаюсь, но знаю членов его семьи. Есть смысл в его возвращении в «Динамо» перед завершением карьеры, почему бы и нет?

«Динамо», безусловно, сделает для этого всё возможное. А хватит ли этого? Посмотрим», — приводит слова Перас Index.

Напомним, в летнее трансферное окно предложение Модричу делал «Аль-Ахли». Саудовский клуб предлагал хорватскому полузащитнику двухлетний контракт с зарплатой в размере € 80 млн в год.