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Пирс Морган: жалкий «МЮ» разбит дома – кто-нибудь ещё сомневается в правоте Роналду?

Пирс Морган: жалкий «МЮ» разбит дома – кто-нибудь ещё сомневается в правоте Роналду?
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Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган в очередной раз высказался по поводу ситуации в «Манчестер Юнайтед» – на этот раз после поражения от «Брайтона» со счётом 1:3.

«Жалкий «МЮ» разбит дома «Брайтоном». Кто-нибудь ещё сомневается, что Криштиану Роналду был на 100% прав относительно клуба и Эрика тен Хага?

Они стали даже хуже после того, как он ушёл», – написал Морган у себя в «Твиттере», прикрепив фото с цитатой Криштиану о том, что он не уважает тен Хага.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» показал худший старт в чемпионате Англии с 1989 года. Команда Эрика тен Хага проиграла три из пяти первых матчей в сезоне АПЛ, что является худшим результатом с сезона 1989/90. В том сезоне команда финишировала на 13-м месте по итогам сезона.

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