Илья Кухарчук: надеюсь, Тимур Сулейманов пробьётся в сборную России в родном «Локомотиве»

33-летний нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук высказался о переходе Тимура Сулейманова на правах аренды в «Локомотив».

«Трансферное окно только закрылось, но говорить о новичках нужно где-то через пять туров. Сейчас команды будут показывать разный футбол, потому что у всех есть новые приобретения. Я увидел у трансферной политики «Пари НН» только положительные моменты.

Сулейманов вернулся в свой родной «Локомотив». Там тренер, с которым он работал в молодёжной сборной. Тимур — классный нападающий, желаю ему только успехов. Надеюсь, он скоро пробьётся в основную сборную России. Поживём — увидим, как «Пари НН» будет справляться без Сулейманова. Сейчас команда играет с двумя нападающими, но у нас есть ротация», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.