Хавбек «Крыльев» Салтыков: в меньшинстве ЦСКА играл даже лучше, чем в равных составах

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о поводу исхода матча с московским ЦСКА, в котором его клуб упустил победу.

«Почему не получилось удержать победу? Надо отдать должное сопернику. ЦСКА показывал очень хороший футбол — даже в меньшинстве играли, возможно, даже лучше, чем в полном составе. А мы, может, немного расслабились. Нужно смотреть и анализировать.

Роша играл жёстко против меня? Не знаю, не ощутил этого», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась с ничейным счётом — 2:2.