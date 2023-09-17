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Шевченко снова без пояса, Бабич забил победный мяч «Спартака». Главное к утру

Алекса Грассо сдержала Валентину Шевченко в UFC, фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк больше не вместе, странная ситуация с защитником Русланом Литвиновым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Россиянин Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда на турнире UFC.

2. Бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс.

3. Константин Тюкавин рассказал, что Арсен Захарян скучает по «Динамо».

4. Приглашение блогера на церемонию прощания с Верратти обернулось курьёзом для «ПСЖ».

5. «Барселона» разгромила «Бетис» благодаря голам Феликса и Канселу.

6. Татьяна Тарасова заявила, что Трусову и Кондратюка больше не связывают романтические отношения.

7. Александр Власов поднялся на седьмое место в общем зачёте «Вуэльты» перед последним этапом.

8. Агент Малкома заявил, что футболист может вернуться в РПЛ.

9. Срджан Бабич высказался о дебютном и победном голе за «Спартак» на 90+1-й минуте.

10. В сборной России прокомментировали ситуацию с травмой защитника «Спартака» Литвинова.