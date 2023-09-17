Игрок «Крыльев» Горшков: ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА сейчас плохая команда

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА.
«Нынешний уровень ЦСКА? Хорошая команда. Но у «Крыльев Советов» хорошие аналитики и тренерский штаб — готовились к матчу. Разбирали игру армейцев и выстраивали план. Ни в коем случае нельзя говорить, что ЦСКА сейчас плохая команда.
По качеству игры мы всегда играли неплохо. По результату — было не очень. Ничья с ЦСКА — это балл в зачёт», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, вчера, 16 сентября, ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли друг с другом в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась вничью — 1:1. В составе самарцев отличились Николай Рассказов и Никита Салтыков, а в составе ЦСКА — Антон Заболотный и Фёдор Чалов.
- 17 сентября 2023
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