Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса после травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о восстановлении нападающего Винисиуса Жуниора после полученной им в конце лета травмы двуглавой мышцы бедра.

«Он быстро восстанавливается. Я не знаю точного дня его возвращения, мы не хотим торопить события. Его рабочая нагрузка увеличивается. На следующей неделе он проведёт часть тренировки с общей группой. Он вернётся раньше ожидаемых шести недель», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, бразильский футболист получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:0). Полузащитник был заменён на 18-й минуте встречи.

Сегодня, 17 сентября, мадридский «Реал» проведёт матч с «Реалом Сосьедад». Игра начнётся в 22:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.