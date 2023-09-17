Корнеев: Бабича покупали вместо Джикии, при игре в четыре защитника он будет приоритетом

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что московский «Спартак» купил защитника Срджана Бабича вместо капитана Георгия Джикии.

«Бабич приобретался вместо Джикии. Понятно, что Абаскаль играл и в три защитника, тогда они с Джикией могут играть вместе, но в этом матче смотрелось неплохо. Даже Алексис Дуарте не выглядел посмешищем, как обычно. Если Абаскаль будет играть в четыре защитника, Бабич будет приоритетом.

Если посмотреть на игру Джикии, он тоже не во всех матчах был на высоте. Да, он остается эталоном ментальности, но время идёт, он где‑то не успевает. Понятно, что по возрасту он ещё молодой парень, может играть ещё три–четыре года, но Бабич очень хорош в единоборствах, один в один его сложно пройти, он правильно располагает корпус, читает игру. Конкуренция будет сумасшедшая», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».