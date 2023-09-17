Сон — о Ришарлисоне: видеть, как забивает он приятнее, чем видеть, как забиваю я
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин поделился впечатлениями от игры одноклубника Ришарлисона в матче с «Шеффилд Юнайтед».
«Видеть, как забивает Ришарлисон гораздо приятнее, чем видеть, как забиваю я. У него были трудности на прошлой неделе, поэтому я думал, как можно помочь ему. К сожалению, он винит себя из-за невезения», – приводит слова Сона журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, в игре 5-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» Ришарлисон вышел на замену на 80-й минуте матча. Сперва на 90+8-й минуте форвард забил гол, а ещё через две минуты он отдал результативную передачу на вингера Деяна Кулушевски. В результате, «Тоттенхэм» одержал волевую победу со счётом 2:1.
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