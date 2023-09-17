Хавбек «Спартака» Зиньковский: повезло, что забили «Сочи» в конце. Мы заслуженно выиграли

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча с «Сочи».

«Тяжёлый матч с «Сочи». Всё вроде складывалось нормально для нас. Матч был под контролем — не давали создавать моментов «Сочи». Сыграли на ноль — это хорошо. Мы это планировали. Хорошо, что получилось. Ребята молодцы, дожали в конце.

В первые 15-20 минут мы могли забивать один из двух-трёх моментов. Тогда было бы всё намного проще. Чуть затянули. Повезло, что забили в конце, и хорошо, что дожали. Выиграли заслуженно», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура РПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник Срджан Бабич.