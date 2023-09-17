«Рубин» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» находится на 4-м месте в турнирной таблице, «Рубин» занимает 13-ю строчку. Предыдущая встреча этих команд в РПЛ произошла 28 февраля 2022 года. Тогда в 19-м туре чемпионата «Зенит» на своём поле оказался сильнее со счётом 3:2. Всего в личных встречах преимущество на стороне петербуржцев. Из 41 проведённой игры они выиграли 20, девять завершились вничью, 12 закончились победой футболистов из Казани.