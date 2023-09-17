Душан Влахович установил уникальное достижение в «Ювентусе»
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович смог установить уникальное достижение в итальянском клубе. Об этом информирует Opta.
Влаховичу удалось забить четыре гола в четырёх матчах со старта сезона чемпионата Италии. Нападающий стал первым игроком в истории «Ювентуса», который смог сделать это в друх розыгрышах Серии А подряд.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний футболист принял участие в 27 матчах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
После четырёх туров «Ювентус» набрал 10 очков и на текущий момент занимает 2-е место в Серии А.
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