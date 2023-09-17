«Урал» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В данный момент екатеринбургский коллектив находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в семи встречах. Воронежцы располагаются на последнем месте с четырьмя очками.

В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках РПЛ. В первом круге чемпионата матч между ними окончился нулевой ничьей, а во втором круге победу одержал «Урал» (2:0).