«Урал» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В данный момент екатеринбургский коллектив находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в семи встречах. Воронежцы располагаются на последнем месте с четырьмя очками.
В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках РПЛ. В первом круге чемпионата матч между ними окончился нулевой ничьей, а во втором круге победу одержал «Урал» (2:0).
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