Абаскаль с криком носился по бровке, Бабич подарил футболку фанату. Фото победы «Спартака»

16 сентября в Москве состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на «Открытие Банк Арене» принимал «Сочи». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал новичок «Спартака», защитник Срджан Бабич, отличившийся на 90+1-й минуте. После окончания встречи он подарил свою футболку болельщику на трибуне.

«Сегодня самое важное – это три очка, победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол. Буду ли я основным центральным защитником? Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать, чтобы биться за титул. Важно, что мы – одна команда», – приводит слова Бабича «Матч ТВ».

Набрав 13 очков, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с шестью очками остался на 12-й позиции.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.