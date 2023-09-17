Влахович — о целях «Ювентуса» в Серии А: мы должны финишировать в четвёрке

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович поделился ожиданиями от выступления «старой синьоры» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«Минувший сезон был очень сложным для меня, однако команда, несмотря на проблемы, выступила не так уж плохо. Сейчас мы очень мотивированы, потому что нам явно есть что доказывать. Необходимо сохранять решимость и предельную концентрацию, чтобы не сбиться с пути. Наша цель – финишировать в четвёрке», – приводит слова Влаховича DAZN.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Италии 23-летний футболист принял участие в 27 матчах, в которых отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

После четырёх туров «Ювентус» набрал 10 очков и на текущий момент занимает второе место в Серии А.