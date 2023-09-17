15 игроков Ла Лиги пропустили рейс на матч из-за того, что пошли выпить кофе в аэропорту

Футболисты клуба «Лас-Пальмас» опоздали на рейс из-за того, что большая часть коллектива решила попить кофе перед вылетом и заблудилась в аэропорту. В итоге самолёт прилетел в Севилью без 15 человек на борту. Об инциденте сообщает Daily Star.

Команда, базирующаяся на острове Гран Канария, вынуждена регулярно летать на матчи чемпионата Испании. Предстоящая 17 сентября игра с «Севильей» — не исключение. «Не имея финансов, которыми могут похвастаться такие конкуренты, как «Реал Мадрид» и «Барселона», они бронируют места на коммерческих рейсах», — пишет о команде с Канарских островов Daily Star.

«Лас-Пальмас» находится в зоне вылета в таблице чемпионата Испании по футболу. Команда занимает 18-ю строчку, набрав всего два очка.