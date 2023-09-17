Антон Зиньковский: в сборной России сыграл, мягко говоря, не очень

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский поделился впечатлениями от собственной игры в расположении национальной команды.

«Удалось ли перезагрузиться после неудачного отрезка? Отрезок был чуть-чуть неудачный. В сборной России была хорошая атмосфера. Пообщались с ребятами из разных команд. Всё прошло отлично, за исключением лично моей игры — сыграл не очень хорошо, мягко говоря. В остальном всё понравилось, атмосфера была отличной», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью с национальной командой Катара (1:1).