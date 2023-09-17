Хавбек «Сочи» Нобоа: мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком».
«Нам не сопутствует удача – в этом вся причина поражений «Сочи». Мы очень хорошо готовились в течение недели, но пропустили гол в конце. Есть проблемы в атаке. Я не могу не переживать за результат. Мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ, но ситуация, в которой мы оказались, может произойти с любой командой.
Работаем над тем, чтобы улучшить результат. Очевидно, нам было тяжело играть. Нам противостоял сильный соперник. «Спартак» очень понравился. Неважно, где играть — в Москве или Сочи. Была хорошая погода. Лично я рад, что сыграли на стадионе «Спартака». У нас поле находится в катастрофическом состоянии», – приводит слова Нобоа Metaratings.
Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура РПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник Срджан Бабич.
- 17 сентября 2023
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:57
-
11:40
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:51
-
10:48
-
10:38
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:51
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:25
-
07:02