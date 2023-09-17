Хавбек «Сочи» Нобоа: мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком».

«Нам не сопутствует удача – в этом вся причина поражений «Сочи». Мы очень хорошо готовились в течение недели, но пропустили гол в конце. Есть проблемы в атаке. Я не могу не переживать за результат. Мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ, но ситуация, в которой мы оказались, может произойти с любой командой.

Работаем над тем, чтобы улучшить результат. Очевидно, нам было тяжело играть. Нам противостоял сильный соперник. «Спартак» очень понравился. Неважно, где играть — в Москве или Сочи. Была хорошая погода. Лично я рад, что сыграли на стадионе «Спартака». У нас поле находится в катастрофическом состоянии», – приводит слова Нобоа Metaratings.

Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура РПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник Срджан Бабич.