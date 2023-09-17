Пранделли — о миланском дерби: «Интер» не так сильно зависим от своих игроков, как «Милан»

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли поделился впечатлениями от матча Серии А «Интер» — «Милан», прошедшего вчера, 16 сентября.
«Команда Индзаги показалась мне монолитом, в которой и игроки, и владельцы вносят одинаковый вклад. Игра «Интера» не меняется в зависимости от того, кто выходит на поле. Эта черта отличает «нерадзурри» от «Милана», который очень сильно зависит от Рафаэла Леау. Именно он в этой игре смог организовать единственный по-настоящему опасный момент у команды Пиоли», – приводит слова Пранделли сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, в матче 4-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Милан» с разгромным счётом 5:1.
После четырёх туров «Интер» набрал 12 очков и на текущий момент занимает 1-е место в Серии А. «Милан» после четырёх игр чемпионата набрал 9 очков и располагается на 3-й строчке турнирной таблицы.
- 17 сентября 2023
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