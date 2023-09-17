Маркус Тюрам — об игре за «Интер»: я должен был оказаться здесь ещё два года назад

Нападающий «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам поделился впечатлениями от своего пребывания в итальянском клубе.

«Я должен был оказаться здесь ещё два года назад, всё это время мысли об «Интере» оставались в моей голове, а летом стало понятно, что я перехожу сюда. Я знаю, что «Интер» — это отличная команда, рад играть с этими игроками, наслаждаюсь каждым моментом пребывания в клубе», – приводит слова Тюрама сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в «Интер» из мёнхенгладбахской «Боруссии» минувшим летом. За четыре сезона в составе немецкого клуба Тюрам принял участие в 134 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с командой подошёл к концу и не был продлён, «Интеру» француз достался бесплатно.