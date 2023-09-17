Монтоливо — о скандальном уходе Бонуччи из «Ювентуса»: похожее было со мной в «Милане»

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Италии Риккардо Монтоливо высказался по поводу скандального ухода защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».
«Похожая ситуация произошла со мной в «Милане». Я попал не к тому тренеру (имеется в виду Дженнаро Гаттузо. — Прим. «Чемпионата»), который вывел меня из состава, даже не поговорив со мной лично. Это было недобросовестно с его стороны. Ради блага команды тогда я предпочёл не рассказывать об этой ситуации», – приводит слова Монтоливо журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, минувшим летом Бонуччи покинул «Ювентус», а 1 сентября стал игроком немецкого «Униона». Затем появилась информация, что Бонуччи подаст против «старой синьоры» судебный иск, так как, по мнению футболиста, клуб исключил его из состава без объяснения причин, а также не предоставил игроку надлежащих условий для тренировок, чем нанёс ему профессиональный и имиджевый ущерб.
- 17 сентября 2023
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