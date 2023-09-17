Межбри: годы работы ушли на то, чтобы в этот момент забить гол за этот невероятный клуб
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20-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри поделился впечатлениями от своего дебютного гола за основной состав манкунианцев.
«Годы работы ушли на то, чтобы в этот момент забить гол за этот невероятный клуб. Но невозможно наслаждаться этим, если команда не добилась нужного результата», — написал Межбри в своём «твиттере».
Напомним, вчера, 16 сентября, «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счётом 1:3 в рамках 5-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч прошёл на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. В составе «чаек» отличились Дэнни Уэлбек, Паскаль Грос и Жоао Педро, на что Ханнибал Межбри ответил голом престижа.
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