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Чеботина — о финале Кубка России-2021/2022: я тогда даже не должна была выступать

Чеботина — о финале Кубка России-2021/2022: я тогда даже не должна была выступать
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Певица Люся Чеботина в беседе с журналистами вспомнила о финале Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Напомним, тогда в «Лужниках» встретились «Спартак» и «Динамо». Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

После финального свистка Люся Чеботина и певица МакSим выступили для зрителей Кубка. То, что певицы поддерживали соперничающие команды, стало поводом для слухов и о личном соперничестве артисток.

«Я ни в коем случае не соперничала с МакSим. Больше скажу, я даже не должна была выступать тогда. Так сложились обстоятельства, что я оказалась на том стадионе, на финальном матче. Но матч мне понравился, игра захватила. Мои динамовцы уступили, но в честной и упорной борьбе, где всё решилось в последний момент», — цитирует певицу «ТН».

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