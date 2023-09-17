Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Горшков объяснил, почему команда упустила победу с ЦСКА

Игрок «Крыльев» Горшков объяснил, почему команда упустила победу с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков назвал причину того, что клуб упустил победу в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА. Самарцы вели со счётом 2:0, но в итоге встреча закончилась вничью — 2:2.

«Быстро пропустили первый мяч, ЦСКА почувствовал уверенность. Они начали больше доставлять мячи в штрафную на Заболотного и играть на его сильных качествах. Почему после удаления Роши был сумбур? Была какая-то пассивность. Может, хотели сохранить счёт и минимизировать опасные моменты, но Заболотный их всё равно создавал — выигрывал борьбу, и сразу [возникала] опасность.

Фол Солдатенкова? Во-первых, мы потеряли мяч на переходе — ЦСКА поймал нас на этом. В две передачи вывели Заболотного один на один — и там уже Саша зацепил его. Это был фол последней надежды», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Сумасшедший матч ЦСКА! Вдесятером спаслись против главной команды-сенсации РПЛ
Видео
Сумасшедший матч ЦСКА! Вдесятером спаслись против главной команды-сенсации РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android