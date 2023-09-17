Игрок «Крыльев» Горшков объяснил, почему команда упустила победу с ЦСКА

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков назвал причину того, что клуб упустил победу в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА. Самарцы вели со счётом 2:0, но в итоге встреча закончилась вничью — 2:2.
«Быстро пропустили первый мяч, ЦСКА почувствовал уверенность. Они начали больше доставлять мячи в штрафную на Заболотного и играть на его сильных качествах. Почему после удаления Роши был сумбур? Была какая-то пассивность. Может, хотели сохранить счёт и минимизировать опасные моменты, но Заболотный их всё равно создавал — выигрывал борьбу, и сразу [возникала] опасность.
Фол Солдатенкова? Во-первых, мы потеряли мяч на переходе — ЦСКА поймал нас на этом. В две передачи вывели Заболотного один на один — и там уже Саша зацепил его. Это был фол последней надежды», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 сентября 2023
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