Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уровень РПЛ хороший». Бителло — о своём дебюте в составе «Динамо»

«Уровень РПЛ хороший». Бителло — о своём дебюте в составе «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский новичок московского «Динамо» Бителло прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в составе бело-голубых в матче 8-го тура с клубом «Пари Нижний Новгород».

«Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. А уровень чемпионата России хороший», — приводит слова Бителло ТАСС.

Напомним, встреча «Динамо» с «Пари НН» прошла в пятницу, 15 сентября, и завершилась вничью — 1:1. Бителло появился на поле на 60-й минуте, заменив Дениса Макарова.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов команды «Гремио», которая сначала взяла перспективного футболиста в аренду, а затем оформила полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.

Материалы по теме
Марцел Личка прокомментировал дебют Бителло в матче с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android