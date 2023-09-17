«Уровень РПЛ хороший». Бителло — о своём дебюте в составе «Динамо»

Бразильский новичок московского «Динамо» Бителло прокомментировал свой дебют в Российской Премьер-Лиге в составе бело-голубых в матче 8-го тура с клубом «Пари Нижний Новгород».
«Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. А уровень чемпионата России хороший», — приводит слова Бителло ТАСС.
Напомним, встреча «Динамо» с «Пари НН» прошла в пятницу, 15 сентября, и завершилась вничью — 1:1. Бителло появился на поле на 60-й минуте, заменив Дениса Макарова.
Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов команды «Гремио», которая сначала взяла перспективного футболиста в аренду, а затем оформила полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.
- 17 сентября 2023
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