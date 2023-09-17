«Лорьян» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция игры Лиги 1 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» сыграет с «Монако». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В минувшем розыгрыше чемпионата Франции «Лорьян» ни разу не обыграл «Монако». В 18-м туре команды сыграли вничью со счётом 2:2, а матч второго круга завершился победой монегасков со счётом 3:1.
После четырёх туров «Монако» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французского чемпионата. В свою очередь, «Лорьян» за аналогичное количество игр набрал 5 очков и располагается на 12-й строчке.
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