«Лорьян» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция игры Лиги 1 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» сыграет с «Монако». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции «Лорьян» ни разу не обыграл «Монако». В 18-м туре команды сыграли вничью со счётом 2:2, а матч второго круга завершился победой монегасков со счётом 3:1.

После четырёх туров «Монако» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французского чемпионата. В свою очередь, «Лорьян» за аналогичное количество игр набрал 5 очков и располагается на 12-й строчке.