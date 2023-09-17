«Урал» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Бегич, Кики, Егорычев, Аюпов, Мишкич, Юшин, Дмитриев, Каштанов.
«Факел»: Беленов, Черов, Мендель, Божин, Мастерной, Квеквескири, Якимов, Магаль, Альшин, Моцпан, Марков.
В данный момент екатеринбургский коллектив находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в семи встречах. Воронежцы располагаются на последнем месте с четырьмя очками.
- 17 сентября 2023
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