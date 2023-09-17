Игрок «Аль-Хиляля» Митрович: у меня нет ностальгии по Англии, рад, что перешёл в топ-клуб

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Сербии Александр Митрович поделился мнением насчёт своего перехода в саудовский клуб.

«У меня нет ностальгии по Англии, хотя я и играл там много лет. Я счастлив, что наконец-то перешёл в топ-клуб. «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии немного похож на «Реал Мадрид» в Европе. Очень рад тому, что нахожусь здесь, хочу завоёвывать титулы», – приводит слова Митровича журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, сербский нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» из «Фулхэма» минувшим летом. Ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатил за трансфер Александра около € 40 млн. В нынешнем розыгрыше Саудовской Аравии Митрович принял участие в четырёх матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.