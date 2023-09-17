Каррагер — об Онана: скажите ему, чтобы перестал махать руками

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Напомним, в этой игре «красные дьяволы» уступили дома 1:3.
Каррагер уже не первый раз обращает внимание на голкипера «Юнайтед». Ранее футболист вспомнил, как вратарь «Манчестер Юнайтед» накричал на Гарри Магуайра: «Гарри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти», — написал экс-защитник «Ливерпуля» в соцсети.
После поражения «МЮ» от «Брайтона» (1:3) Каррагеру написал Гари Невилл: «Ты ещё не отказался от своих слов насчет Андре Онана?»
«Я ещё больше уверен в них после этого матча. Скажите ему, чтобы он перестал махать руками на игроков и использовал их для того, чтобы отразить несколько ударов» – ответил Джейми в своём посте.
- 17 сентября 2023
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