Экс-тренер команды «Адана Демирспор» Монтелла может возглавить сборную Турции

Турецкая федерация футбола начала переговорный процесс с бывшим тренером клубов «Адана Демирспор» и «Милан» Винченцо Монтеллой относительно того, чтобы итальянец возглавил национальную команду Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Напомним, на текущий момент главным тренером сборной Турции является немецкий специалист Штефан Кунц. После пяти матчей в квалификации к чемпионату Европы 2024 года турки набрали 10 очков и располагаются на второй строчке в отборочной группе D.

Минувшим летом Винченцо Монтелла ушёл с поста главного тренера команды «Адана Демирспор», которую итальянец возглавлял с 2021 года. В сезоне-2022/2023 «Адана Демирспор» под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.