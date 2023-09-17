Экс-тренер команды «Адана Демирспор» Монтелла может возглавить сборную Турции

Турецкая федерация футбола начала переговорный процесс с бывшим тренером клубов «Адана Демирспор» и «Милан» Винченцо Монтеллой относительно того, чтобы итальянец возглавил национальную команду Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, на текущий момент главным тренером сборной Турции является немецкий специалист Штефан Кунц. После пяти матчей в квалификации к чемпионату Европы 2024 года турки набрали 10 очков и располагаются на второй строчке в отборочной группе D.
Минувшим летом Винченцо Монтелла ушёл с поста главного тренера команды «Адана Демирспор», которую итальянец возглавлял с 2021 года. В сезоне-2022/2023 «Адана Демирспор» под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Турции, набрав 69 очков, и квалифицировалась в Лигу конференций.
- 17 сентября 2023
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