«Тоттенхэм» одержал самую позднюю волевую победу в истории АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» одержал самую позднюю волевую победу в истории английской Премьер-лиги. Об этом информирует Opta Sports.

В матче 5-го тура АПЛ команда Ангелоса Постекоглу проигрывала «Шеффилд Юнайтед» к началу компенсированного времени, однако сравняла счёт на 90+8-й, а затем забила второй мяч на 90+10-й, одержав победу со счётом 2:1. Это позволило «Тоттенхэму» оформить самую позднюю волевую победу в истории английской Премьер-лиги. При этом предыдущий рекорд также принадлежал «шпорам», которые в сезоне-2021/2022 уступали «Лестеру» к 90+5-й минуте, но смогли одержать итоговую победу.

Напомним, после пяти туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 13 очков и на текущий момент занимает второе место в чемпионате Англии.