Гафин: готов ли пригласить Александра Мостового на стажировку в «Динамо»? С удовольствием!

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о готовности пригласить бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на стажировку в качестве тренера.

«Готов ли пригласить Александра Мостового на стажировку в «Динамо»? С удовольствием! Когда и если Мостовой приедет на стажировку, пройдёт ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил», — приводит слова Гафина Sport24.

Ранее Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков. Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Спартак» с 1987 года по 1991. В качестве игрока красно-белых Мостовой дважды выиграл чемпионат СССР.