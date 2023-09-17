Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гафин: готов ли пригласить Александра Мостового на стажировку в «Динамо»? С удовольствием!

Гафин: готов ли пригласить Александра Мостового на стажировку в «Динамо»? С удовольствием!
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о готовности пригласить бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на стажировку в качестве тренера.

«Готов ли пригласить Александра Мостового на стажировку в «Динамо»? С удовольствием! Когда и если Мостовой приедет на стажировку, пройдёт ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил», — приводит слова Гафина Sport24.

Ранее Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков. Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Спартак» с 1987 года по 1991. В качестве игрока красно-белых Мостовой дважды выиграл чемпионат СССР.

Материалы по теме
Дмитрий Сычёв — об учёбе на тренера: естественно, очень много троллят Александра Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android