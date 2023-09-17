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УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы российских судей после назначения Опейкиной

УЕФА не уведомлял РФС о возобновлении работы российских судей после назначения Опейкиной
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение российского арбитра на матч под эгидой УЕФА. Напомним, 11 сентября пресс-служба УЕФА сообщила, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана. Также Каманцев заявил, что в РФС не получали уведомления от УЕФА о возобновлении работы российских арбитров на международных турнирах.

«В УЕФА работает большое количество юристов, как в большой корпорации. Соответственно их юристы им говорят, что УЕФА не должен делать ничего особенного, никому ничего говорить. Мы этого и не ожидаем. Потому что если УЕФА что-то скажет, то возникают юридические последствия и прочее. Есть процедура, она для всех федераций одинаковая, наша федерация не отличается от других. Никаких отдельных шагов и действий мы не ожидаем от УЕФА», цитирует Каманцева ТАСС.

Напомним, в марте 2022 года пресс-служба УЕФА сообщила, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу российские судьи не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

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