«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с Кевином Де Брёйне

Руководство «Манчестер Сити» не намерено обсуждать с Кевином Де Брёйне новый контракт до тех пор, пока он не восстановится после тяжёлой травмы. Об это сообщает Daily Star.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола крайне обеспокоен подобным положением дел, поскольку по-прежнему считает Де Брёйне ключевым игроком в своей команде.

Напомним, действующее трудовое соглашение 32-летнего полузащитника «Манчестер Сити» рассчитано до 2025 года. Де Брёйне получил травму в матче первого круга английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который закончился уверенной победой «горожан» со счётом 3:0. Transfermakrt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ и Лиги чемпионов.