Каманцев — о сборе судей УЕФА: в России сомневаются в качестве арбитров, а в Европе нет

Председатель судейского комитета и экспертно судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о сборе судей УЕФА в Сьоне (Шаейцария), в котором поучаствовал Сергей Карасёв.

«Итог поездки Сергея Карасева на сбор УЕФА можно подвести один. В плане работы с УЕФА ничего не поменялось. То есть он приехал, прошел сбор, это был такой же сбор, как и все остальные, за исключением каких-то там личных моментов, которые другие судьи могли ему задавать. Это относится больше не к футболу, а к обычной жизни. В футбольном плане ничего не поменялось. Это был сбор элитных судей УЕФА, в нем участвовали самые лучшие судьи Европы, их не так много. От России это только Сергей Карасев», — цитирует Каманцева ТАСС.

Также Каманцев прокомментировал возможные назначения российских судей на международные соревнования с учётом политической обстановки. «Там, где можно нас назначить, я думаю, что наших арбитров будут назначать. В России есть сомнения по поводу качества наших арбитров, а в Европе, как вы видите, сомнения нет, они соответствуют элитному уровню. Поэтому для меня это сюрпризом не является. Политика сегодня такая, завтра другая, я ее прогнозировать не могу», — отметил Каманцев.

Напомним, 11 сентября было объявлено, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном.