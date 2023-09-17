Каманцев — о сборе судей УЕФА: в России сомневаются в качестве арбитров, а в Европе нет

Председатель судейского комитета и экспертно судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о сборе судей УЕФА в Сьоне (Шаейцария), в котором поучаствовал Сергей Карасёв.
«Итог поездки Сергея Карасева на сбор УЕФА можно подвести один. В плане работы с УЕФА ничего не поменялось. То есть он приехал, прошел сбор, это был такой же сбор, как и все остальные, за исключением каких-то там личных моментов, которые другие судьи могли ему задавать. Это относится больше не к футболу, а к обычной жизни. В футбольном плане ничего не поменялось. Это был сбор элитных судей УЕФА, в нем участвовали самые лучшие судьи Европы, их не так много. От России это только Сергей Карасев», — цитирует Каманцева ТАСС.
Также Каманцев прокомментировал возможные назначения российских судей на международные соревнования с учётом политической обстановки. «Там, где можно нас назначить, я думаю, что наших арбитров будут назначать. В России есть сомнения по поводу качества наших арбитров, а в Европе, как вы видите, сомнения нет, они соответствуют элитному уровню. Поэтому для меня это сюрпризом не является. Политика сегодня такая, завтра другая, я ее прогнозировать не могу», — отметил Каманцев.
Напомним, 11 сентября было объявлено, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном.
- 17 сентября 2023
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