Агент Дивеева: восстановление Игоря раньше сроков невозможно

Олег Ерёмин, являющийся представителем центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления футболиста после перенесённой им в конце июля операции на голеностопе.

«Восстановление Игоря раньше сроков — такое невозможно. Футболист себя чувствует нормально, реабилитация идёт по плану, но во избежание рецидива нужно сдерживать сроки. Это не значит, что восстановление задерживается, но и торопиться тоже нельзя. Пока ещё рано говорить о том, когда футболист сможет выйти и тренироваться на поле. В процессе физиологии никогда не стоит спешить», — передаёт слова Ерёмина Sport24.

Напомним, Дивеев получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом. В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.